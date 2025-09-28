Припомниха на Джей Ди Ванс, че преди време нарече Тръмп "американския Хитлер"

Интернет припомни на Джей Ди Ванс, че веднъж нарече Доналд Тръмп "американски Хитлер", след като вицепрезидентът обвини демократите в политическо насилие и поиска да спрат да наричат ​​опонентите си "нацисти".

В пламенна реч след стрелба в център за задържане на ICE в Далас, Ванс заяви, че за да спре политическото насилие, левицата трябва да спре реториката си относно администрацията на Тръмп - позиция, която той заема по-агресивно, откакто приятелят му, консервативният активист Чарли Кърк, беше убит.

"Ако искате да спрете политическото насилие, спрете да казвате на поддръжниците си, че всеки, който не е съгласен с вас, е нацист", каза Ванс под аплодисменти. "Ако искате да спрете политическото насилие, погледнете се в огледалото."

Ванс добави, че тези, които "насърчават насилието" срещу правоприлагащите органи чрез реториката си, могат "да отидат директно в ада".

Но онлайн много хора посочиха, че Ванс веднъж е използвал подобна реторика, за да се обърне към настоящия си шеф.

Доклад от Ohio Capital Journal разкри, че през 2016 г. Ванс е изпратил SMS на тогавашния си съквартирант, че смята Тръмп за "американски Хитлер".

"Защо @JDVance нарече Тръмп „американски Хитлер“?", написа демократичният представител Ерик Суолуел в X в отговор на клипа на Ванс.

Проектът Линкълн, политически комитет за действие, противопоставящ се на Тръмп, саркастично отговори:

„Брои ли се „американският Хитлер“ за @VP?“ „Забавен факт: Джей Ди Ванс нарече Доналд Тръмп „Хитлер“, написа потребителят на X Алекс Коул.

Офисът на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм отговори със екранна снимка на заглавие, отнасящо се до коментара на Ванс за „Хитлер“.

"Според Джей Ди Ванс, Джей Ди Ванс отива в ада, защото Джей Ди Ванс е сравнил Тръмп с Хитлер!", се казва в съобщението.

Нюсъм и екипът му използват социалните медии на губернатора демократ, за да тролят Тръмп, Ванс и други висши членове на администрацията, за да се противопоставят на тяхната програма.

Друг потребител на X помоли чатбота за изкуствен интелект на платформата, Grok, да напомни на потребителите и за коментара на Ванс за Тръмп.

Миналите критики на Ванс към Тръмп са добре документирани. Преди да обяви подкрепата си за Тръмп, вицепрезидентът каза, че „е грешал“ за президента и, че съжалява, че е публикувал критики към него в X, преди това Twitter.

Когато беше конфронтиран с предишните си убеждения за Тръмп по време на миналогодишния вицепрезидентски дебат, Ванс повтори, че греши за Тръмп, след което обвини медиите, че са повлияли на мнението му за Тръмп през 2016 г.

„Винаги съм бил много открит относно факта, че греша за Доналд Тръмп“, каза Ванс по време на дебата. „Първоначално грешах, защото повярвах на някои от медийните истории, които се оказаха нечестни измислици за неговото досие.“

В крайна сметка, миналите негативни коментари на Ванс за Тръмп не са навредили на шансовете му да стане негов кандидат за вицепрезидент на изборите през 2024 г.

Досега Ванс е демонстрирал дълбока лоялност към президента и е заел същата позиция като него по редица въпроси, включително поляризиращ език за демократите и левицата, извършваща политическо насилие.