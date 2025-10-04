IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Додик: Западът греши за Украйна, нищо няма да сплаши Русия

ЕС допуска същата тежка грешка в Украйна, която допусна и в Западните Балкани

04.10.2025 | 22:40 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви в интервю за ТАСС, че Западът прави сериозна грешка в Украйна и че Русия няма да се сплаши от плановете на НАТО или опитите за изолация.

ЕС допуска същата тежка грешка в Украйна, която допусна и в Западните Балкани. Вярваме, че всичко, което ни се случи в бивша Югославия, беше тренировъчна площадка за западните архитекти на глобалните неолиберални процеси, които се готвеха за Украйна. Разбира се, няма сравнение. Русия не може да бъде обкръжена от войски на НАТО“, заяви президентът на Република Сръбска.

Додик подчерта, че Русия остава стабилна, без вътрешни проблеми, и че политиката на президента Владимир Путин е насочена към укрепване на стабилността на страната. Той отбеляза също, че опитите на западните стратези да привлекат Украйна в редиците си, като обвиняват Русия, нямат никакво влияние върху курса ѝ.

