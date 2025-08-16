IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Додик: Бъдещето е в мира, а мирът е в диалога

Сърбите най-добре знаят какво означава, когато законът е потъпкан със сила

16.08.2025 | 20:46 ч. Обновена: 16.08.2025 | 21:02 ч.
Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че светът днес има основания да вярва, че бъдещето е в мира, а мирът - в диалога, след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Додик написа в социалната мрежа X, че срещата между Путин и Тръмп „показва смелост и сила на визията“ и че инициативата на Тръмп открива възможността за завръщане към диалог в свят, „свикнал с диктат и едностранни решения“.

„Сърбите най-добре знаят какво означава, когато законът е потъпкан със сила - през цялата история ние сме били жертви на този незаконен ред. Ето защо приветствам тази среща като знак, че мирът не е въпрос на илюзия, а път, който може и трябва да бъде следван“, каза Додик.

Той подчерта, че международното право не е мъртво, а че „то трябва да бъде върнато към живот“.

„И не може да се гради върху решения, написани от чужденци и управници, а върху смелостта на лидерите да поставят народа и мира над силата“, каза Додик.

