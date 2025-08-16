Додик: Бъдещето е в мира, а мирът е в диалога

Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че светът днес има основания да вярва, че бъдещето е в мира, а мирът - в диалога, след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Додик написа в социалната мрежа X, че срещата между Путин и Тръмп „показва смелост и сила на визията“ и че инициативата на Тръмп открива възможността за завръщане към диалог в свят, „свикнал с диктат и едностранни решения“.

„Сърбите най-добре знаят какво означава, когато законът е потъпкан със сила - през цялата история ние сме били жертви на този незаконен ред. Ето защо приветствам тази среща като знак, че мирът не е въпрос на илюзия, а път, който може и трябва да бъде следван“, каза Додик.

The world today has reason to believe: the future lies in peace, and peace rests upon dialogue.

The meeting between Presidents Trump @realDonaldTrump and President Putin stands as a courageous act of statesmanship and a clear demonstration of visionary leadership. At President… — Милорад Додик (@MiloradDodik) August 16, 2025

Той подчерта, че международното право не е мъртво, а че „то трябва да бъде върнато към живот“.

„И не може да се гради върху решения, написани от чужденци и управници, а върху смелостта на лидерите да поставят народа и мира над силата“, каза Додик.