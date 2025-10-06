Лошото време утре затваря училищата в румънския град Констанца

Властите в югоизточния румънски окръг Констанца взеха решение да отменят учебните занятия във всички училища в сряда заради очакваните лоши метеорологични условия, съобщава телевизия Диджи 24.

В окръга е обявен червен код за поройни дъждове. Метеоролозите предупредиха, че се очакват валежи до 120 литра дъжд на квадратен метър, което носи висок риск от наводнения.

Червеният код ще бъде в сила от утре вечерта в 21:00 часа до 23:00 часа в сряда и се отнася за окръзите Констанца, Кълъраш и Яломица, където поройните дъждове може да предизвикат внезапни наводнения и проблеми с движението в редица населени места, предупреждават метеоролозите.

Екстремните метеорологични явления са предизвикани от циклон, образуван в Средиземно море, който ще достигне утре зоната над Черно море и ще донесе проливни дъждове, силен вятър и снеговалежи във високите райони, отбелязва телевизията.

След извънредно заседание днес Окръжният комитет за извънредни ситуации в Констанца реши всички училища в окръга да бъдат затворени в сряда заради повишения риск от наводнения и опасните метеорологични условия. / БТА