Лошото време утре затваря училищата в румънския град Констанца

Обявен е червен код за поройни валежи и риск от народнения

06.10.2025 | 23:10 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Властите в югоизточния румънски окръг Констанца взеха решение да отменят учебните занятия във всички училища в сряда заради очакваните лоши метеорологични условия, съобщава телевизия Диджи 24.

В окръга е обявен червен код за поройни дъждове. Метеоролозите предупредиха, че се очакват валежи до 120 литра дъжд на квадратен метър, което носи висок риск от наводнения.

Червеният код ще бъде в сила от утре вечерта в 21:00 часа до 23:00 часа в сряда и се отнася за окръзите Констанца, Кълъраш и Яломица, където поройните дъждове може да предизвикат внезапни наводнения и проблеми с движението в редица населени места, предупреждават метеоролозите. 

Екстремните метеорологични явления са предизвикани от циклон, образуван в Средиземно море, който ще достигне утре зоната над Черно море и ще донесе проливни дъждове, силен вятър и снеговалежи във високите райони, отбелязва телевизията.

След извънредно заседание днес Окръжният комитет за извънредни ситуации в Констанца реши всички училища в окръга да бъдат затворени в сряда заради повишения риск от наводнения и опасните метеорологични условия. / БТА

 

Румъния Констанца поройни дъждове опасно време наводнения червен код затворени училища
