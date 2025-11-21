Най-малко 15 загинали при експлозия във фабрика в Пакистан

Най-малко 15 работници загинаха, а седем бяха ранени, при експлозия на котел във фабрика за лепило в Източен Пакистан днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията.

Тя съобщи, че е задържала управителя на фабриката и издирва собственика, който е избягал малко след взрива.

Причината за експлозията в промишления обект в град Файсалабад, провинция Пенджаб, все още не е известна.

Взривът нанесе сериозни щети на сградата на фабриката и близките къщи, предизвика пожар и паника в района, съобщи представителят на местните власти Раджа Джахангир.

Според местния полицейски служител Мохамад Аслам е в ход разследване. Министър-председателят на провинция Пенджаб Мариам Наваз Шариф изрази съболезнования и нареди на властите да осигурят възможно най-добрата медицинска помощ за ранените.

Занижените стандарти за безопасност са честа причина за индустриални инциденти и пожари във фабрики в Пакистан, отбелязва АП. Миналата година десетина работници бяха ранени при подобна експлозия на котел в текстилна фабрика във Файсалабад. Този август експлозия във фабрика за фойерверки в пристанищния град Карачи отне живота на четирима души.

(БТА)