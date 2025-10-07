Путин става на 73 г., Ким Чен Ун сред първите с поздрав за вечна дружба

Владимир Путин навършва днес 73 години. Неговият говорител Дмитрий Песков съобщи по-рано, че Путин ще има днес голям брой международни контакти и ще проведе рождения си ден в работна обстановка, като има планирано оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия за обсъждане на актуални въпроси.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун пък бе сред първите, които поздрави руския президент за рождения му ден и изрази увереност във вечната дружба и продължаване на съюзническите отношения между двете страни, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от ТАСС.

"Уверен съм, че благодарение на приятелските отношения и тесните другарски връзки между нас съюзническите отношения между нашите две страни - КНДР и Русия, намиращи се в период на бурен разцвет, и занапред неизменно ще укрепват и мощно ще стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, а също така ще допринасят за формирането на справедлив и многополюсен световен ред", се казва в поздравителната телеграма на севернокорейски лидер.

Ким уверява Путин, че Северна Корея ще продължи "всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на суверенитета и териториалната си цялост, на интересите на сигурността на държавата, да смята това за свой братски дълг и неизменно ще изпълнява договора между двете страни.

"Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно, а нашата дружба ще бъде вечна", пише в заключение севернокорейският лидер.