Масирана руска атака срещу украинския град Харков

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.
Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.
Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.
Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари./БТА
"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочват още руски дронове - бъдете предпазливи", предупреди Терехов.