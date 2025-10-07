Масирана руска атака срещу украинския град Харков

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари./БТА

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочват още руски дронове - бъдете предпазливи", предупреди Терехов.