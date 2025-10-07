IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Масирана руска атака срещу украинския град Харков

Дронове са били насочени към индустриална зона

07.10.2025 | 07:05 ч. 4
Снимка: Reuters

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари./БТА

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочват още руски дронове - бъдете предпазливи", предупреди Терехов.

харков войната в украйна Русия украйна
