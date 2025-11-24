Украйна и Европа са в менюто на САЩ, планът е в интерес на Путин

Капитан първи ранг от резерва Васил Данов, който е член на Атлантическия съвет, определи плана от 28 точки на САЩ за мир като завоалирано предложение за капитулация на Украйна.

Европа и Украйна отхвърлят предложените параметри

"Изтекоха част от предложенията на европейците, те са далеч по-приемливи. 28-те точки се оказа, че не са на Тръмп, а са готвени от Кирил Димитриев и Стив Уиткоф. Тези точки са абсолютно негодни за обсъждане. Европейските лидери благодариха на Тръмп, но в същността на обсъждането изразиха ясно несъгласие - няма да проработят, Украйна и Европа няма да застанат зад тях", коментира той в "България сутрин".

Оказва се, че накрая Европа трябва да плати, без да участва в преговорите, отбеляза гостът.

Данов подчерта, че Русия не може да диктува на НАТО и Украйна кой къде да членува.

По думите му Украйна и Европа са сложени в менюто, а планът е готвен в интерес на Путин и не е на САЩ

"Той няма да проработи и няма да бъде приет. В четвъртък нищо няма да бъде подписано, разговорът може да продължи много дълго", заяви категорично Данов за Bulgaria ON AIR.

Според него американският президент Доналд Тръмп опитва да сплашва противника или партньора си, както и да превърне преговарящите в объркано стадо - притискане с цел някой да подпише нещо грешно.

"Изнудването е Зеленски да сложи подписа си, за който няма право, след което пунктовете за капитулация на Украйна да бъдат предоставени във Върховната Рада и да подпишат и те. Ако Зеленски го подпише, той ще бъде разкъсан в собствената си държава. Замисълът на Кирил Димитриев и Стив Уиткоф е този план да не бъде приет, защото за Путин войната е по-изгодна", обясни Данов.

Той добави, че при евентуално спиране на войната милиони руснаци и техните семейства ще попитат защо бяха тези жертви и какво постигна Русия. Путин ще трябва да отговаря пред собственото си общество, изтъкна гостът.

Тръмп участва в рекет срещу Украйна заедно с Путин

и има стратегия за сплашване на Зеленски и цяла Украйна, смята той.

"Санкциите нанасят сериозни вреди на руската военна машина и руската икономика. От друга страна, Доналд Тръмп постоянно се дискредитира пред своите партньори в САЩ и Европа. Единственият професионалист в екипа на Тръмп е Помпео", смята Данов.