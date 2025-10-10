Трогателни кадри: Стотици палестинци се отправиха към северната част на Газа

По-малко от 12 часа са изминали, откакто Израел потвърди, че е приел план за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, отбелязващ евентуалния край на войната в Газа.

Израелските войски започнаха да се изтеглят към договорена позиция в Ивицата, като в последните няколко минути Израелските отбранителни сили потвърдиха, че прекратяването на огъня вече е в сила. Споразумението показва, че Хамас вече има 72 часа, за да освободи всички останали заложници.

Междувременно стотици хора тръгнаха по крайбрежен път в опит да стигнат до северната част на Газа.

Ето последните новини:

„Намираме се в момент на важно събитие“, заяви израелският премиер малко след 00:00 ч., след като се появи потвърждение, че Израел и Хамас са се споразумели за прекратяване на огъня и план за освобождаване на заложници в Газа.

Израелци и жители на Газа бяха видени да празнуват перспективата за споразумение, което ще включва първоначално изтегляне на израелските войски, прекратяване на огъня и размяна на заложници и палестински затворници.

Израелските отбранителни сили потвърдиха, че е въведено прекратяване на огъня, след като израелските войски се позиционираха на новодоговорените позиции. Това последва известно объркване относно времето на прекратяване на огъня, след като въздушните удари продължиха през цялата нощ и тази сутрин.

Междувременно САЩ преместиха 200 войници в Израел, за да помогнат за координирането на операцията, съобщиха официални лица, но те няма да влязат в самата Газа. Хуманитарни организации също очертаха тази сутрин планове за помощ.

Но гледайки напред, остават спорни въпроси, когато става въпрос за дългосрочно споразумение между Израел и Хамас, включително преговори за палестинска държава и ролята на Палестинската власт.