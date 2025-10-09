Арабските страни също приветстваха прекратяването на огъня в Газа

Арабските страни, сред които Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия приветстваха споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Също така, страните похвалиха и ролята на американския президент Доналд Тръмп и неговите посредници - Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и изразиха надежда, че споразумението ще доведе до облекчаване на страданията на палестинците, възстановяване на сигурността и стабилността и справедлив и всеобхватен мир въз основа на решение с две държави.

Ливанският президент Жозеф Аун каза, че се надява, че “това споразумение ще представлява първа стъпка към постоянно прекратяване на огъня и край на хуманитарните страдания“ на хората в Газа, съобщава ДПА, като се позова на изявления на двете арабски страни.

Аун също така изрази надежда, че “Израел ще отговори на призивите на арабските и чуждестранните лидери да спре агресивните си политики в Палестина, Ливан и Сирия, да създаде положителна атмосфера за работа за справедлив, всеобхватен и траен мир, който постига стабилност в Близкия изток“, съобщи официалната ливанска Национална новинарска агенция (ННА).

Генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт нарече сделката “добра новина“ за народа на Газа след две години на “кръвопролития и повсеместно унищожение“. / БТА