Мелони приветства примирието в Газа и благодари на Тръмп

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и “Хамас“ е изключителна новина и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той е предложил този план.

"Споразумението, постигнато в Египет за прилагане на първата фаза от плана за мир на Тръмп е изключителна новина, която проправя пътя към прекратяване на огъня в Газа, освобождаването на заложниците и изтеглянето на израелските сили съгласно договорените линии“, заяви Мелони, цитирана от италианската информационна агенция АНСА.

"Бих искала да благодаря на президента Тръмп за неговото неуморно преследване на целта за край на войната в Газа и на посредниците – Египет, Катар и Турция – за техните усилия, които бяха от критично значение за положителния резултат, който беше постигнат“, заяви Мелони и призова всички страни да спазват напълно мерките и да работят за прилагането на следващите стъпки в плана за мир.

Мелони подчерта, че “Хамас“ не може да има никаква бъдеща роля в Газа и че Палестинската автономна власт на Западния бряг трябва да се реформира.

“На този етап се говори за примирие, освобождаване на заложниците, което беше основно условие за започването на мирния процес, и, от друга страна, за първоначално изтегляне на израелските сили от Газа“, заяви тя пред телевизия “РАИ“. / БТА