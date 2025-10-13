IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадуро за нобеловия лауреат Мария Корина Мачадо: Демонична вещица

Мачадо е твърд противник на президента, той дори не изрича името ѝ

13.10.2025 | 12:44 ч.
Авторитарният президент на Венецуела Николас Мадуро индиректно нарече лидерката на опозицията и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо вещица. 

"90% от цялото население отхвърля демоничната вещица "Ла Сайона“, каза Мадуро в неделя от столицата Каракас. Той обикновено избягва да нарича Мачадо по име и я нарича "Ла Сайона" - алюзия към призрачна фигура от добре позната венецуелска легенда.

"Искаме мир - и ще имаме мир. Но мир със свобода, със суверенитет, с независимост, с достойнство и с равенство", каза Мадуро. Мачадо е смятана за твърд противник на президента, който замени политическия си приемен баща Уго Чавес начело на държавата след смъртта му през 2013 година.

Мачадо се опита да се кандидатира за президент през 2023 година, но беше изключена от изборите на следващата година поради предполагаеми нередности. Критиците обвиняват Мадуро в системна манипулация на изборите.

Миналата седмица Нобеловият комитет присъди на 58-годишната Мачадо Нобеловата награда за мир за "нейната борба за справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

