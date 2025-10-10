В нелегалност от януари – коя е нобелистката за мир Мария Корина Мачадо?

Нобеловата лауреатка за мир за тази година - венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, е родена през октомври 1967 г.

По образование e инженер, учила е и финанси, се пояснява в биографична справка за нея на сайта на Нобеловите награди. За кратко е работила в сферата на бизнеса.

През 1992 г. създава фондацията "Атенеа“, която работи в полза на бездомните деца в столицата на Венецуела - Каракас.

Десет години по-късно е един от основателите на „Сумате“ - организация, която насърчава честните и свободни избори, подготвя наблюдатели за изборите и наблюдава гласуванията в страната.

През 2010 г. Мария Корина Мачадо е избрана за депутат в парламента на страната. През 2014 г. е отстранена от властите от депутатския пост. През 2017 г. подпомага основаването на коалицията "Аз съм Венецуела“, която обединява продемократични сили в страната.

През 2023 г. се кандидатира за президент на изборите през следващата 2024 г. Изборните власти във Венецуела обаче блокираха кандидатурата ѝ. Тогава тя подкрепи кандидатурата за президент на Едмундо Гонсалес Урутия.

На изборите през 2024 г. опозицията се мобилизира и събра документация, според която Урутия е бил действителният победител във вота. Режимът във Венецуела обаче обяви за победител настоящия венецуелски лидер Николас Мадуро и затегна хватката около властта.

Репресиите срещу дисидентите във Венецуела се засилиха, след като Националната избирателна комисия, в която преобладават хора, верни на Мадуро, го обяви за президент за трети мандат, макар и манипулацията на резулатите от вота да бе очевидна, отбелязва Асошиейтед прес.

Резултатите, обявени от Изборния съвет на Венецуела, доведоха до избухването на протести в цялата страна, на които правителството отговори със сила. Над 20 души загинаха.

Събитията в южноамериканската страна сложиха край на дипломатическите ѝ отношения с редица държави, включително с Аржентина.

Мачадо бе принудена да премине в нелегалност. Тя не се е появявала на публични места от януари тази година. В същото време венецуелски съд издаде заповед за ареста на съмишленика ѝ Едмундо Гонсалес Урутия, който получи убежище в Испания.

АП посочва, че преди обявяването на Нобеловия лауреат за мир се е говорило усилено, че може наградата да бъде връчена на американския президент Доналд Тръмп, като тази вероятност е била подхранвана отчасти от самия него. Основанието беше най-вече договореното на първи етап мирно споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", воюващи в ивицата Газа от 7 октомври 2023 г.

Според екперти норвежкият Нобелов комитет обикновено се концентрира върху продължителната борба за мир, пропагандирането на приятелските отношения в международната общност, както и безмълвната и усърдна работа на институциите, които утвърждават тези цели. (БТА)