Заради Нобела за мир - Венецуела ще затвори посолството си в Норвегия

Венецуела заяви, че ще затвори посолството си в Норвегия, дни след като лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо получи Нобелова награда за мир в Осло. Норвежкото външно министерство заяви, че венецуелското посолство не е дало никакво обяснение за решението си в понеделник.

"Това е жалко. Въпреки различията ни по няколко въпроса, Норвегия желае да поддържа диалога отворен с Венецуела и ще продължи да работи в тази посока", заяви говорител на външното министерство.

Министерството подчерта, че Нобеловият комитет, отговорен за наградата, е напълно отделен от норвежкото правителство.

Мачадо беше обявена за носител на Нобелова награда за мир за 2025 г. в петък заради борбата ѝ за постигане на демократичен преход в южноамериканската нация, припомня Euronews.

58-годишната Мачадо, която се е укривала през последната година, беше дисквалифицирана от участие в миналогодишните избори във Венецуела. Президентът Николас Мадуро беше обявен за победител въпреки достоверните доказателства за противното, което предизвика огромни протести, посрещнати с жестоки репресии от страна на правителството.

Мария Корина Мачадо посвети Нобеловата си победа на "страдащия народ на Венецуела и на президента Доналд Тръмп за решителната му подкрепа за нашата кауза“. Имаше спекулации, че Тръмп ще спечели наградата, отчасти подхранвани от самия президент на САЩ.

В допълнение към Норвегия, правителството на Венецуела обяви в понеделник, че ще затвори посолството си в Австралия и ще открие нови в Буркина Фасо и Зимбабве.

То определи африканските страни като "две братски нации, стратегически съюзници в антиколониалната борба и в съпротивата срещу хегемонния натиск“.

Решението за затваряне на посолствата в Австралия и Норвегия - два основни съюзника на САЩ - идва на фона на нарастващото напрежение между Каракас и Вашингтон.

САЩ се сблъскаха с Венецуела на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в петък, като администрацията на Тръмп обеща да използва "пълната си мощ“, за да унищожи наркокартелите, а правителството на Мадуро заяви, че очаква "въоръжена атака“.

Венецуела поиска свикване на срещата на най-могъщия орган на ООН след смъртоносни американски военни удари по четири лодки, за които Вашингтон твърди, че са превозвали наркотици.

Каракас обвини Тръмп, че се стреми да свали Мадуро и заплашва "мира, сигурността и стабилността в регионален и международен план“.