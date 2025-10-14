В Швеция бе окончателно прекратено делото за прекъснатия кабел от кораба "Вежен"

Прокуратурата на Швеция прекрати окончателно делото за прекъсването на подводен кабел между Латвия и Швеция от български кораб през февруари тази година, като представи заключения, че става въпрос за инцидент и посочи технически неизправности на плавателния съд като причина за събитието, предаде АФП.

Подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, бе увреден на 26 януари тази година. Швеция незабавно задържа българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.

"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист.

"Става въпрос за инцидент", добави той.

Черната кутия на "Вежен" е била изследвана, направени са разпити и са прегледани видеозаписи, заснети по време на прекъсването, поясни шведската прокуратура.

През тази нощ метеорологичните условия са били много лоши и е имало силно вълнение в Балтийско море. Корабната котва, която е следвало да бъде обезопасена посредством три предпазни механизма, независещи един от друг, са били извън строя "за определено време", обясни шведското ведомство.

"Единственият работещ механизъм, който е задържал котвата на едно място, се е разбил, след като е бил ударен от силна вълна на 25 януари в 04:11 ч. през нощта. Впоследствие, котвата и веригата са се откачили, но никаква аларма не е предупредила членовете от екипажа на мостика. На следващия ден корабът е достигнал шведския остров и тогава котвата е увредила кабела. Той не е бил повреден умишлено", заключава прокурорът Люнквист.

Заключенията от разследването са били предадени на латвийските власти тази пролет, които образуваха свое собствено следствие по случая.

При инцидента държавни лидери и експерти изразиха мнението, че събитието е било част от "хибридната война" на Русия срещу западните държави, обвинения, които бяха отречени от Москва, напомня АФП. /БНР