Запознайте се с "враг номер едно" на Доналд Тръмп

На пресконференция на Капитолийския хълм миналата седмица розова надуваема жаба държеше високо транспарант, порицаващ президента Доналд Тръмп за това, че не е публикувал досиетата Eпстийн.

Неизвестно на случайния наблюдател, протестиращата в костюма е била снимана, присъствайки на повечето исторически моменти от последното десетилетие.

Водена от лична враждебност към Тръмп и неговите политики, Надин Отего Зайлер е пътувала надлъж и нашир из Съединените щати, държейки домашно изработените си плакати на вероятно над хиляда демонстрации, откакто той за първи път встъпи в длъжност през 2017 г.

"Реших, че ще съм неговият враг номер едно", казва 60-годишната Зайлер.

Серийната протестираща, която нарича себе си "Богинята-воин на Съпротивата", напусна работата си като домашна помощница, за да може да протестира на пълен работен ден. Това доведе до неоснователни конспирации, че е финансирана от Джордж Сорос.

Нейният активизъм започва сериозно преди осем години с Женския марш, където Зайлер се присъединява към други либерални участници в митинги, носещи розови шапки, които се превръщат в символ на женската солидарност срещу Тръмп.

До 2020 г. нейната водеща кауза се превръща в движението Black Lives Matter (BLM). По-късно тя се ангажира с посегателствата срещу репродуктивните права на жените, войната в Газа и най-скорошното разполагане на служители на Имиграционната и митническа служба (ICE) срещу нелегални имигранти от страна на правителството.

Зайлер, самата тя имигрантка, пристига в САЩ от Тринидад и Тобаго през 1987 г. на 22-годишна възраст и си намира работа във фабрика за дрехи. Тя пресрочва туристическата си виза, но става натурализирана гражданка, след като се омъжва за първия от тримата си съпрузи.

"Повярвах в американската изключителнос"“, каза тя миналата седмица, след като присъства на пресконференцията на жертвите на Епстийн. Позовавайки се на възприемания авторитаризъм на Тръмп, тя добави: "Дойдох в страната на идеалите, в края на движението за граждански права и по време на овластяването на жените. Да видя как това пада толкова лесно... не мога да изразя колко съм разочарована. Аз съм по-възрастна, чернокожа, жена, имигрант и атеист. В днешна Америка не съм гражданин от втора класа, аз съм гражданин от пета класа."

Тя казва, че хората мислят, че е "луда", че протестира навън по цял ден, независимо дали вали или пече слънце. Според нея протестът не е решение, а "задължение" към тези, които не могат да го направят поради имиграционния си статус. Тя цитира африканска поговорка:

"Аз съм, защото ние сме"

В ранните дни тя размахваше бял чаршаф, изписан с ръкописни послания. Но с течение на годините, Зайлър – веднага разпознаваема по запазената си марка - синя спирала и тематични обеци – става все по-креативна. На един митинг тя носи шапката на Super Mario в препратка към Луиджи Манджоне, мъжът, обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на United Healthcare Брайън Томпсън.

Тя не винаги носи костюми. Решението ѝ да се облече като амфибия миналата седмица е вдъхновено от вирусно видео на агент на ICE, заснет да пръска с лютив спрей вентилационния отвор на жабешки костюм на протестиращ в Портланд, Орегон. Зайлър казва:

"Жабата се превърна в символ на съпротивата. Тя ми помага да разпространя посланието си по-широко."

Нейното повсеместно присъствие и привидно неизменна енергия ѝ спечелват легион от фенове, но и много критици. Тя се превръща в безобидна напаст за законодателите, пред чиито домове протестира. Веднъж тя признава, че е "призовала" Тод Бланш, бившия личен адвокат на Тръмп и сега заместник-главен прокурор, в кафене по време на обедната почивка в съдебно заседание.

Има и търкания с по-организираните протестни групи, чиито лидери възразяват срещу грубия ѝ език и директния ѝ подход. Третият и настоящ съпруг на Зайлер, пенсиониран полицай, е "смутен от това, което правя" и я е помолил да използва моминското си име, когато е цитирана от медиите.

"Повечето от тези хора, които идват след мен, не могат да разберат защо си толкова отдаден на нещо, освен ако не ти плащат за това. Когато съм във Вашингтон, хората идват при мен и ме питат: кой ти плаща? Това е един от най-често задаваните въпроси, които получавам. Честно казано, бих искала да бях финансирана от "тъмни пари". Иска ми се да имах обхвата, при който хората да казват: "Добре, аз ще подхраня твоя активизъм, за да можеш да останеш тук и да бъдеш моят глас"."

В действителност, Зайлър казва, че е изчерпала пенсионните си спестявания от 401 хиляди, за да погаси ипотеката си.

Повечето от протестите, на които тя присъства, са във Вашингтон, на 45 минути път с автобус от дома ѝ във Уолдорф, Мериленд. По време на демонстрациите на Black Lives Matter през 2020 г. тя лагерува пред Белия дом през най-студените три месеца на зимата, за да спести време и пари, необходими за пътуване напред-назад.

Ако някога иска да отиде по-далеч, тя набира средства на страницата си в Instagram EveryoneNeedsaNadine.

"Понякога двама или трима последователи ми изпращат пари, 50 долара тук, 100 долара тук. Някой веднъж ми изпрати 500 долара. Никога не съм имала 100% покрито пътуване", казва тя.

Тя беше в Ню Йорк за процеса срещу Тръмп, в Маями и Атланта за делата му за рекет по време на изборите и в Уисконсин за миналогодишния национален конгрес на Републиканската партия. Зайлър спа пред къщата на свой поддръжник в Чикаго, който беше предложил кемпера си по време на Националния конгрес на Демократическата партия.

Би било простено, ако предположим, че Зайлър е демократ, но тя изпитва същото презрение към партията, както и към републиканците.

"Гласувам за демократите, но ги мразя", заявява тя, добавяйки, че не може да прости на Джо Байдън и кандидата за президент Камала Харис за подкрепата им за Израел по време на войната в Газа.

Тя също така обвинява техните предшественици, че не са настоявали за кодифициране на делото "Роу срещу Уейд", когато демократите контролираха Конгреса. .

"В момента е като да избираш между твърди изпражнения и диария", казва тя. "Наистина се нуждаем от жизнеспособна трета страна."

Какво казва тя на хората, които казват, че протестът ѝ е безполезен?

"Може да постигне нещо, ако подходим по различен начин", на мнение е тя. "В момента имаме тези големи демонстрации "Без крале" срещу Тръмп на всеки няколко месеца. Всички се появяват за пет часа и след това просто се връщат у дома. Протестирането не е еднодневно нещо. Трябва да протестирате, да, но по-важното е, че трябва да следвате парите. Тези хора пристигат с Uber-и с кафето си Starbucks, облечени в дрехи, купени от Amazon. Те по същество финансират собствения си фашизъм."

Бойкотирането на тези големи корпорации, твърди тя, е вид съпротива, която може да промени нещата, когато се прави в голям мащаб.

Тя обаче няма да бъде трън в очите на Тръмп още дълго. След осем години Зайлер казва, че е останала до последните си спестявания и вероятно ще бъде принудена да се върне на работа от 1 декември, превръщайки работата си на пълен работен ден в работа на непълен работен ден.

Тя обаче прави едно забележително изключение за предстоящото явяване на Манджоне в съда. Тя вече има готова тениска: "Кугърс за Луиджи".