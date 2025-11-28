Новият ултиматум на Путин ще смрази кръвта на Зеленски

Владимир Путин отправи сурово предупреждение към Украйна, изисквайки разкъсваната от война страна да изтегли войските си от Донбас в източната част на страната, само няколко дни преди американска делегация да пристигне в Москва за критични мирни преговори, целящи да сложат край на бруталния конфликт.

Путин заплашително добави: „Ако не се оттеглят, ще постигнем това с военна сила“, както съобщава Kyiv Independent.

Москва окупира източните украински области Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие от септември 2022 г., след непризнати референдуми в тези територии. Донбас, известен още като „Донецки въглищен басейн“, е силно индустриализиран регион, обхващащ областите Донецк и Луганск, пише Daily Express.

Путин потвърди, че делегация от САЩ, водена от специалния пратеник Стив Уиткоф, се очаква да пристигне в руската столица в началото на следващата седмица.

В четвъртък Путин заяви, че отговорните за изтичането на информация за разговора между Уиткоф и помощника на Кремъл Юрий Ушаков могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, като същевременно намекна, че изтичането на информация може да е фалшива новина.

Путин подчерта, че признаването на руското управление над Донбас и Крим – южен украински полуостров, незаконно окупиран от Русия от 2014 г. – е ключов момент

в предстоящите преговори със САЩ. Той също така изключи подписването на каквито и да било други документи с Украйна, като отхвърли правителството на Зеленски като нелегитимно поради отлагането на изборите в условията на продължаващия конфликт.

Съгласно военното положение в Украйна, обявено в началото на руската инвазия през 2022 г., провеждането на избори е строго забранено. Путин разкри, че след преговорите мирният план е бил разделен на четири части, но не предостави повече подробности. Той добави, че мирният план на САЩ все още се нуждае от по-нататъшно обсъждане.

Последните събития следват представянето от президента Тръмп на 28-точен мирния план за Украйна миналата седмица, който включваше спорни условия като ограничаване на размера на украинската армия, забрана за членство в НАТО и оттегляне на Украйна от Донбас. След като се сблъска с силна опозиция от украинската и европейската делегации, в неделя в Швейцария беше съставена ревизирана версия на плана.

Докато светът наблюдава с затаен дъх, съдбата на Украйна виси на косъм, тъй като американската делегация се готви да се включи в преговори с руския режим, на които залогът е висок, с надеждата да намери път към мира сред неумолимите изисквания на Путин и постоянно присъстващата заплаха от военна ескалация.