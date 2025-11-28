Шефът на кабинета на Зеленски - Андрий Ермак, е подал оставка

Украинският президент Володимир Зеленски днес обяви, че шефът на неговия кабинет Андрий Ермак е подал оставка на фона на корупционен скандал, предаде Ройтерс.

Украинските антикорупционни служби претърсиха дома на Ермак тази сутринта. Ермак заяви, че сътрудничи напълно на разследващите.

Стана известно, че Зеленски е подписал указ за уволнението на Ермак, предаде Ройтерс.

$Благодарен съм на Андрий, че винаги представяше украинската позиция в преговорния процес така, както трябва. Това винаги е била патриотична позиция. Но искам да няма слухове и спекулации", каза Зеленски. Той допълни, че Ермак е подал молбата си за напускане по-рано през деня.

54-годишният Ермак е смятан за най-близкият съветник и дясна ръка на президента от началото на войната с Русия.

Според "Файнейшъл Таймс" обиските в дома на Ермак са част от операция за разкриването на схема за злоупотреби в областта на енергетиката. Начело на тази схема се оказа приближеният до Зеленски бизнесмен Тимур Миндич, чийто дом, както и този на вече бившия министър на правосъдието Герман Галушченко, също бяха претърсени.

Ермак беше назначен от Зеленски и за ръководител на украинската делегация за преговори със САЩ и ЕС.