Бивш съветник в Пентагона: Готви се военен преврат в Украйна за свалянето на Зеленски ВИДЕО

Според Дъглас Макгрегър трябва да има избори в Киев

28.11.2025 | 17:00 ч. Обновена: 28.11.2025 | 17:07 ч. 48
Снимка: БГНЕС

Работата на Съединените щати за мирно разрешаване на украинската криза може да стане неактуална поради риска от военен преврат в Киев, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в интервю с професор Глен Дисен, публикувано в неговия YouTube канал.

"В момента се води открита дискусия за възможността украинските войски да настъпят към Киев с цел отстраняване на Зеленски и неговото корумпирано правителство. Затова не съм сигурен, че някоя от тези фантастични идеи за постигане на мир чрез споразумение, което Вашингтон в крайна сметка ще изготви и координира с европейците, е реалистична или дори актуална."

По думите му събитията се развиват по-бързо, отколкото Западът може да се справи с тях.

Динамиката на деградацията на киевския режим, според бившия съветник, също допринася за разбирането на обществеността за истинските причинно-следствени връзки в отношенията между Запада и Русия.

Бившият американски служител подкрепя пропагандната реч на Кремъл относно спешната необходимост от провеждане на президентски избори, дори ако военното положение не позволява това в Украйна.

Президентските избори в Украйна трябваше да се проведат на 31 март 2024 г., но бяха отменени, позовавайки се на извънредно положение и обща мобилизация. Зеленски обяви, че вотът не е подходящ. В същото време мандатът му изтече на 20 май миналата година и официален Киев заявява, че Зеленски остава легитимен до избора на нов лидер на страната.

Володимир Зеленски Украйна Военен преврат Пентагона Русия Войната в Украйна
