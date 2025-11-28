Премиерът разпореди денонощно наблюдение на река Струма и водосбора й

Денонощно наблюдение, прецизни прогнози и пълна готовност на местно ниво и всички компетентни институции за наблюдение на нивото на река Струма и водоемите по цялото течение от язовир Студена разпореди министър-председателят Росен Желязков. Премиерът се запозна на място със ситуацията в района на град Симитли, където се наложи спешно възстановяване на диги по един от притоците на Струма – Градевска река. Премиерът Желязков нареди изпускането на вода от язовир Студена, в случай че такова се наложи, да се извършва след съгласуване между всички институции.

Положението по поречието на река Градевска в района на Симитли е овладяно, започнало е аварийно възстановяване на няколко компрометирани участъка от дигата по реката, които са поддали под напора на придошлата заради проливните дъждове вода. И в момента дейностите продължават, за да бъде предотвратено наводняването на над 25 къщи, които се намират в ниските части на Симитли, близо до реката.

„От вчера започнахме спешни аварийно-възстановителни дейности по дигата, защото беше застрашена от скъсване. С цел недопускане заливането на къщи и застрашаването на живота и здравето на населението предприехме спешни мерки“, каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева.

Областният управител на Област Благоевград Георги Динев докладва на премиера, че е сформиран кризисен щаб, в който участват всички отговорни институции и местните власти. „Благодарение на добрата координация с „Напоителни системи“, с община Симитли и другите институции успяхме бързо да започнем възстановителни дейности“, каза Динева.

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов докладва, че продължават дежурствата и на общинските служители, които проследяват водосбора от деретата към река Струма и нивото на реката. Той увери премиера, че местната власт е готова да съдейства с всички средства при нужда от евакуация на населението, включително за сигнализация чрез BG Alert.