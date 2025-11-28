Глупава ли си: Тръмп продължава атаките срещу журналисти ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече американска журналистка "глупава", след като тя го попита за начина му на справяне с имиграцията от Афганистан. Въпросът й беше подтикнат след стрелбата по двама членове на Националната гвардия.

Лидерът на Белия дом продължава серията си от обиди срещу жени, работещи в медиите, след като преди дни нарече друга журналистка "прасе".

"Глупава ли си? Глупав човек ли си?", попита Тръмп новата си жертва, прекъсвайки журналистката, която го питаше в резиденцията му във Флорида за контрола върху афганистанските имигранти в Съединените щати, според AFP, поета от Agerpres.

Двама войници от Националната гвардия, мъж и жена, бяха простреляни близо до Белия дом в сряда, очевидно от афганистански гражданин, пристигнал в Съединените щати след прибързаното изтегляне на американските сили от Афганистан през 2021 г. Жената почина, а колегата ѝ е в "тежко състояние".

"Вие сте глупав човек"

Журналистът попита Доналд Тръмп защо обвинява предшественика си Джо Байдън, след като някои членове на собствената му администрация са заявили, че преселените афганистанци са били внимателно проверени.

"Защото са ги пуснали да стигнат", отговори Тръмп, размахвайки снимка на американски военен самолет, пълен с хора, бягащи от Кабул през 2021 г., когато талибаните си възвърнаха контрола над властта. "Тези бежанци дойдоха заедно с хиляди други хора, които не би трябвало да са тук, а вие просто задавате въпроси, защото сте глупав човек", каза Доналд Тръмп.

Обидите срещу журналисти

Обидите и агресивните забележки са нещо обичайно за Доналд Тръмп, но американският лидер изглежда изпитва особен гняв към журналистите, а сред тях и към жените, коментира AFP.

В сряда президентът разкритикува статия в New York Times, която подчертаваше възрастта му и нарастващите признаци на умора, наричайки автора "второкласен репортер, който е грозен".

По-рано този месец той нарече едта журналистка "прасе", а друг – "ужасен човек".