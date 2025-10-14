IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕП предлага безплатен ръчен багаж в самолетите

Планира се и премахване на таксите за регистрация

14.10.2025 | 08:16 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Европейският парламент предлага нови правила за безплатен ръчен багаж и право на обезщетение след тричасово закъснение, отмяна на полет или отказ за достъп до борда на самолета.

Европарламентът настоява за въвеждането на общ формуляр за искане за обезщетение и възстановяване на разходи. Друга промяна е въвеждането на безплатен превоз на борда на самолетите на един личен предмет, като например дамска чанта, раница или лаптоп, при условие, че се побира под предната седалка, плюс един малък ръчен багаж с максимални размери 100 см и тегло не повече от 7 кг.

Евродепутатите искат да се сложи и край на таксите за регистрация за коригиране на правописни грешки в името на пътниците или за даване на възможност на деца под 14 години да седнат до придружаващия ги пътник. Докладчик по позицията на ЕП за промените в правата на пътниците във въздушния транспорт е българският евродепутат Андрей Новаков. /БНТ

    

 

