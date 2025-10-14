IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж на 27 г. с аневризма на аортата е транспортиран с хеликоптер в София

Най-вероятно ще му бъде направена операция още днес

14.10.2025 | 15:00 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

С медицински хеликоптер транспортираха от Смолян към София мъж на 27 години от Чепеларе с аневризма на гръдната аорта, съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение. 

Пациентът е постъпил в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ вчера по спешност с болки в гърдите. След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до „Сити клиник“ – София.

По думите на д-р Събев най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.

 

медицински хеликоптер аневризма на гръдната аорта Смолян
