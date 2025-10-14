IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Билбордът "Тук не е Москва" пред руското посолство

Причината за поставянето му е безздействието на институциите по казуса с 11 дка имот до язовир Искър

14.10.2025 | 14:45 ч. 28

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

В столицата на метри от руското посолство вчера се появи билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“. Билбордът е поставен от софийската организация „Демократи за силна България“ (ДСБ).

На самия билборд е изобразен руския посланик Елеонора Митрофанова, а зад нея Владимир Путин прави знак за тишина. Можете да го разгледате подробно на кадрите, направени от фотографа на dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

От ДСБ споделят, че причината за поставянето на огромния билборд е безздействието на институциите по казуса с 11 дка имот до язовир Искър, който се използва от руското посолство. Припомняме, че на 9ти септември партията започна подписка, с изискване към държавата за възстановяване на контрола върху вододайната зона на София, която е обект от национално значение. Към момента над 5 хиляди души са я подкрепили.

