Любо Ганев за европейското: Предпочетохме София, защото има 7500 места повече

Решението европейското първенство по волейбол да се проведе в София не е било единодушно, като е можело част от него да се играе и във Варна. Това заяви Любо Ганев в интервю за "Фокус" минути след като стана ясно, че столицата ще вземе спортното събитие от морския град.

"Всички решения ги вземаме с гласуване. Да, не беше единодушно, но с много голямо мнозинство София получи подкрепата да бъде домакин. Мисля, че всички колеги избрахме най-правилното решение за волейбола. В крайна сметка, ние сме волейболна федерация и трябва да мислим за волейбола. Колегите се обединихме, че към този момент, предвид еуфорията която има, толкова публика която иска да посещава мачовете, най-добре да дадем възможност на нашия седми играч - публиката, да дойдат повече хора в залата. Мисля, че поне 3000 поляка ще бъдат в България за техните мачове и да не стане така, че мачът срещу Полша да има повече техни от наши фенове. Даже един от колегите каза "И Петрич да има по-голяма зала и там щяхме да отидем", заяви президентът на родната федерация", каза Ганев.

Той обясни с какво София предхожда Варна:

"Докладвахме абсолютно всичко на колегите, цялата хронология. Какво е било първоначално, какво сме направили след това. Единственият фактор, който оказа значение беше този, че залата в София предлага 7500 места повече. За 7 домакински мача. които ще изиграе България, това са 52 500 човека повече. Ако говорим в цифри - залата във Варна са максимум 35 000 места за седем мача, докато залата в София са 87 500. Това беше единственият фактор, който отчетохме като значение. Нищо друго не се е коментирало. Подготовката също ще ни е по-близо, но фактът е само този."





