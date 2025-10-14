Дисидентът Хосе Даниел Ферер напусна Куба и се пресели в САЩ

Видният кубински дисидент Хосе Даниел Ферер напусна вчера Куба, и ще се пресели в САЩ по искане на американското правителство, потвърдиха кубинските и американските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Генералният директор на дирекция "Двустранни отношения“ към Министерството на външните работи на Куба Алехандро Гарсия, заяви пред Асошиейтед прес, че 55-годишният Ферер е отпътувал за Флорида преди обяд от родния си град Сантяго в Източна Куба.

"Той напуска страната поради искане, отправено от правителството на САЩ до кубинското правителство, с което (Ферер) е съгласен“, каза Гарсия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди пристигането на Ферер в САЩ, "след като е преживял години на малтретиране, мъчения и заплахи за живота си в Куба“, се казва в изявлението му.

Ферер получи международно признание като част от група от 75 опозиционни фигури, затворени и съдени през 2003 г. Преговорите с Католическата църква, Испания и тогавашния президент Раул Кастро доведоха до освобождаването им между 2010 и 2011 г. – при условие че напуснат острова.

Ферер отказал и вместо това основал Патриотичния съюз на Куба, водеща политическа опозиционна организация, която не е законно призната от правителството. По време на протестите в Куба през 2021 г., предизвикани от недостига на храна и прекъсванията на електрозахранването, както и против комунистическото правителство, той е отново отведен, въпреки че по това време вече бил под домашен арест.

САЩ вече публично призоваха за освобождаването на Ферер, а "Амнести Интернешънъл" го включи в списък с половин дузина затворници на съвестта. В изявлението си днес Рубио призова за освобождаването на още „700 несправедливо задържани политически затворници“.

Ферер бе освободен през януари като част от преговорите с Куба и Католическата църква за освобождаване на повече от 500 затворници. Но властите го арестуваха отново през април, след обвинения, че не е спазил условията за освобождаването си. В началото на октомври семейството на Ферер започнало да разпространява писмо, в което той приема изгнанието си. Условията на споразумението за напускане на острова са неизвестни, но кубинското външно министерство посочи в изявление вчера, че е пътувал с "членове на семейството си“.

Опозиционната група „Съвет за демократичен преход“, към която принадлежи Ферер, нарече напускането му „дълбоко облекчение“ след тормоза срещу него и семейството му, в резултат на разпространеното писмо.

Куба многократно обвинява Ферер и други опозиционни лидери, че са финансирани от правителството на САЩ, докато то продължава политиката си на икономически санкции срещу острова, в опитите си за смяна на режима.

Според Ана Ернандес от Главната прокуратура условията на лишаването от свобода на Ферер са променени, така че напускането му да е в съответствие с кубинското законодателство и конституцията. Тя не уточни какви са промените, нито даде подробности за преговорите.

Ферер, който пристигна вчера в Маями, обеща да "продължи борбата" срещу комунистическия режим и заяви, че иска да се върне "възможно най-скоро" в Куба, посочва Франс прес.

"Ще продължа борбата, но няма да я водя сам, трябва да работя с всички кубински изгнаници", заяви кубинският дисидент на пресконференция малко след пристигането си в САЩ. "И моето намерение е да се върнем в Куба възможно най-скоро", добави той. /БТА