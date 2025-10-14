IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

В Германия закриха 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа за измами с онлайн търговия

В операцията са участвали и българските власти

14.10.2025 | 08:53 ч. 1
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Германски следователи и финансовият регулатор БаФин (BaFin) са закрили над 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, свързани с измами с онлайн търговия, предаде Ройтерс. 

Акцията, наречена "Операция Херкулес", е проведена от полицията на провинция Баден-Вюртемберг, БаФин, Европол и българските власти. Целта е била да бъдат спрени дейностите на мрежи, които улесняват измамни инвестиционни схеми чрез фалшиви търговски платформи.

Потребителите на тези сайтове били насочвани към брокери, работещи от кол центрове в чужбина, които ги убеждавали да инвестират големи суми в криптовалути. В много случаи хората разбирали чак след месеци, че парите им изобщо не са били инвестирани.

"Измамниците стават все по-добри като използват изкуствен интелект, за да създават постоянно нелегални сайтове и да примамват инвеститори в капан", коментира Биргит Родолфе от БаФин.

Подобна акция беше проведена през юни, когато бяха блокирани 800 незаконни домейна. Оттогава са регистрирани над 20 милиона опита за достъп до тях.

"Мерките сериозно отслабиха престъпните мрежи, като успяхме да противодействаме на основни елементи от тяхната техническа инфраструктура", се казва още в съвместното съобщение. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

германия онлайн измами сайтове закриха
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem