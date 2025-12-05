Османската династия ще съди турчин, живеещ в САЩ, представящ се за османски принц

Потомци на Османската династия в Турция подготвят съдебни действия срещу мъж, който се представя за член на бившето султанско семейство и разпространява неверни твърдения в социалните медии, съобщи изданието "Тюркийе тудей".

Използвайки името Сина Османоглу, въпреки че истинското му име, както се твърди, е Ахмет Мемеджан, мъжът наскоро е обявил еднополов брак и го е представил онлайн като "първия (такъв) брак в моята династия", което предизвика остри реакции от действителни членове на семейството.

Членове на семейството на Осман, основателя на управляващата династия на Османската империя, заявяват, че публикациите на лицето подвеждат обществеността и петнят репутацията им. А. Кайихан Османоглу обясни, че много хора в Турция носят фамилията Османоглу, въпреки че оригиналното фамилно име на династията е Ал-и Осман. Той отбеляза, че мъжът, използващ фамилията Османоглу, "се опитва да опетни нашето семейство" и се твърди, че е мамил хора в миналото. Той добави, че скоро ще бъдат предприети съдебни действия.

Експерти потвърждават, че лице с такова име не присъства в официалното родословно дърво на династията.

Доцент Ибрахим Пазан – академик, известен с изследванията си върху Османската династия, заяви пред вестник "Тюркийе тудей", че в генеалогичните записи на семейството няма никой с име Сина Османоглу. Той подчерта, че всеки в Турция може законно да приеме фамилията Османоглу и че хиляди, които го правят, нямат връзка с династията. Според него въпросното лице разпространява невярна историческа информация, като същевременно внушава владетелски произход.

Турските медии също така припомнят по-ранни обвинения, че същото лице се е представяло за член на династията, за да заблуди хората чрез различни схеми за измами, свързани със злато.

(БТА)