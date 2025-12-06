Община Царево задейства системата BG Alert заради прогноза за нови интензивни валежи през нощта. Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но през деня в района на Странджа и село Изгрев са паднали около 130 л/кв. м дъжд, което е довело до локални наводнения, съобщиха от общинската администрация. В зоната около къмпинг "Арапя“ са наводнени предимно незаконни постройки и земеделски площи в близост до речното корито. Пътят към село Лозенец е проходим. Републиканският път за село Варвара е отворен, след като по-рано беше затворен за кратко поради голямо количество стичаща се вода. Наводнение има и на пътя зад вилната зона на Лозенец, където водата идва от главния път.

Дъждът постепенно намалява, реките и деретата са проводими и водата се оттича.

Дежурни екипи продължават обходи на язовири и рискови точки, добавиха от пресцентъра на Община Царево.

По-рано днес в община Бургас е евакуирано четиричленно семейство от дома им в село Извор, след като реката, преминаваща край селото, скъса дига. Има наводнени участъци и затруднено придвижване по част от пътищата в община Бургас - предимно в посока села Димчево и Зидарово. Ситуацията остава динамична и продължава наблюдението на критични участъци и водни обекти, посочиха от общината./ БТА