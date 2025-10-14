Кремъл: Русия провежда специалната военна операция поради липса на други алтернативи

Русия провежда специална военна операция в Украйна поради липса на други алтернативи, но остава готова за мирно разрешаване на проблема. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Русия е готова за мирно разрешаване. Русия в момента продължава специалната си военна операция поради липсата на алтернативи", подчерта Песков, отбелязвайки, че Москва запазва своята откритост и готовност за мирен диалог. "По един или друг начин Русия ще осигури интересите си и ще постигне целите си", увери Песков.

Така прессекретарят на руския лидер коментира изявлението на френския президент Еманюел Макрон, който обвини Москва във "войнствен инат" и заплаши с "възмездие", ако не се "върне на масата за преговори".