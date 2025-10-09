Вдъхновеният от Европа режим в Киев не е ангажиран с мирния процес. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Киевският режим, очевидно вдъхновен от европейците, в момента изобщо не е склонен към какъвто и да е мирен процес“, отбеляза Песков.

По думите на Песков, Русия все още не е получила отговор от Съединените щати на предложението на президента Владимир Путин за удължаване на ограниченията, посочени в Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), с една година.

На среща със Съвета за сигурност на Русия на 22 септември Путин обяви, че Москва е готова да продължи да спазва количествените ограничения по новия СТАРТ за още една година след изтичането му през февруари. Той обаче отбеляза, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон последва примера му.