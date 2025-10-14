IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Френският министър-преседател: Живеем във времена на кризи

Льокорню обяви отлагане на пенсионната реформа до президентските избори

14.10.2025 | 17:52 ч. 2
EPA/БГНЕС

Френският министър-председател Себастиен Льокорню обяви отлагането на пенсионната реформа "до президентските избори" през 2027 г.

"Още тази есен ще предложа на парламента да суспендираме реформата на пенсионната система от 2023 г. до президентските избори", заяви Льокорню пред Националното събрание, цитиран от АФП.

"От сега до януари 2028 г. няма да има повишаване на възрастта, както точно поиска CFDT. В допълнение, продължителността на осигурителния стаж също ще бъде суспендирана и ще остане 170 тримесечия до януари 2028 г."

"Живеем във времена на кризи и трябва да знаем как да извлечем полза от тях", каза още в речта си премиерът по време на представянето на политическата програма на кабинета.

"Или понасяме (тези кризи), или ги използваме. Или се променяме, или биваме променени. Тези, които не се променят, и тези с остарелите рефлекси ще изчезнат", каза премиерът. 

Той заяви, че е приел поста, защото Франция се нуждае от бюджет и защото има неотложни мерки за взимане.

Льокорню Франция министър-председател кабинет програма пенсионна реформа
