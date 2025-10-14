Френският министър-преседател: Живеем във времена на кризи

Френският министър-председател Себастиен Льокорню обяви отлагането на пенсионната реформа "до президентските избори" през 2027 г.

"Още тази есен ще предложа на парламента да суспендираме реформата на пенсионната система от 2023 г. до президентските избори", заяви Льокорню пред Националното събрание, цитиран от АФП.

"От сега до януари 2028 г. няма да има повишаване на възрастта, както точно поиска CFDT. В допълнение, продължителността на осигурителния стаж също ще бъде суспендирана и ще остане 170 тримесечия до януари 2028 г."

"Живеем във времена на кризи и трябва да знаем как да извлечем полза от тях", каза още в речта си премиерът по време на представянето на политическата програма на кабинета.

"Или понасяме (тези кризи), или ги използваме. Или се променяме, или биваме променени. Тези, които не се променят, и тези с остарелите рефлекси ще изчезнат", каза премиерът.

Той заяви, че е приел поста, защото Франция се нуждае от бюджет и защото има неотложни мерки за взимане.