Младежкият национален отбор обърна Чехия

Младежкия национален отбор на България обърна с 2:1 Чехия в среща от Група B на квалификациите за Европейско първенство. Избраниците на новия селекционер Тодор Янчев изиграха много силен мач и стигнаха до заслужен успех на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Така дебютът на Янчев пред родна публика се превърна в успешен. Матей Шин откри за гостите в 30-ата минута. Никола Илиев изравни в 34-ата минута. Младата звезда на ЦСКА Петко Панайотов донесе пълния обрат в 85-ата минута.

Така България събра 7 точки и е на 3-ото място в класирането. Младите лъвчета продължават битката за класиране на Европейското. Чехия остава на 2-ото място с 9 точки след първата си загуба.

