IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 135

Младежкият национален отбор обърна Чехия

Младежите победиха с 2:1 чехите в Пазарджик

14.10.2025 | 21:25 ч. Обновена: 14.10.2025 | 21:31 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Младежкия национален отбор на България обърна с 2:1 Чехия в среща от Група B на квалификациите за Европейско първенство. Избраниците на новия селекционер Тодор Янчев изиграха много силен мач и стигнаха до заслужен успех на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Така дебютът на Янчев пред родна публика се превърна в успешен. Матей Шин откри за гостите в 30-ата минута. Никола Илиев изравни в 34-ата минута. Младата звезда на ЦСКА Петко Панайотов донесе пълния обрат в 85-ата минута.

Така България събра 7 точки и е на 3-ото място в класирането. Младите лъвчета продължават битката за класиране на Европейското. Чехия остава на 2-ото място с 9 точки след първата си загуба.

Повече спортни новини може да четете на Gol.bg. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

национален отбор младежи победа България-Чехия
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem