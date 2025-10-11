Защо Макрон отново назначи Льокорню?

Френският министър-председател Себастиан Льокорню днес обясни защо президентът Еманюел Макрон взе изненадващото решение отново да го назначи на премиерския пост, броени дни след като подаде оставка, предаде ДПА.

Льокорню, който е близък съюзник на Макрон, встъпи в длъжност като премиер преди четири седмици, но в понеделник обяви, че се оттегля заради напрежение в правителството. Този ход задълбочи политическата криза във Франция.

Вчера обаче бе потвърдено, че Льокорню се връща на премиерския пост и че Макрон му е възложил задачата да преговаря за последно с политическите си опоненти в опит да се намери изход от продължаващата от месеци политическа нестабилност.

Конституционният срок, в който премиерът трябва да внесе в парламента държавния бюджет за следващата година, изтича в понеделник.

"Нямам други амбиции, освен да ни измъкна от тази ситуация, която обективно погледнато е много трудна за всички нас“, заяви днес Льокорню пред журналисти. "Така че си поставям много ясна задача“, добави той, визирайки внасянето на бюджета. "Политическите сили или ще ми помогнат и ще работим заедно, или няма да го направят", каза още Льокорню.

Франция изпадна в политическа безизходица след предсрочните избори, които се произведоха в средата на миналата година. Тогава нито един от политическите лагери не успя да получи мнозинство в парламента. Въпреки че левият алианс спечели най-много депутатски места, Макрон категорично отказа да работи с левицата и последва серия от назначения и оставки на премиери от центристките и консервативните политически сили.

Льокорню, който трябва да състави кабинет до понеделник, намекна, че може да потърси подкрепа от левицата. "Мисля, че се нуждаем от правителство, което отразява реалността в парламента. Това е от съществено значение, това е демокрация“, отбеляза Льокорню.

Лидерите на опозиционните леви и десни партии обаче се готвят да внесат в парламента вот на недоверие срещу преназначения премиер още в понеделник, пише БТА.