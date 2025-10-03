Японските разрушители се въоръжават с ракети Tomahawk

Японският разрушител от клас "Конго" - "Чокай" - е на път за Сан Диего, където ще бъде модифициран, за да бъде съвместим с американската крилата ракета Tomahawk. Японските морски сили за самоотбрана (JMSDF) ще оборудват всичките си осем разрушители "Иджис" с "Томахок", а подводниците и дори сухопътните сили вероятно ще последват примера, пише за TNI военният историк Уилям Лоусън.

Добавянето на Tomahawk към японския арсенал ще допълни програмата на островната държава за разработване на нови ракети с голям обсег, предназначени да възпират или да противодействат на повишените заплахи от Китай и Северна Корея. Тази стъпка бележи ясен преход от традиционната отбранителна позиция на Япония към нова офанзивна способност, тъй като стратегическата картина в Индо-Тихоокеанския регион се променя. Новите японски самолетоносачи от клас „Изумо”, съвместими с F-35, също изглеждат като стъпка в тази посока, като предоставят на JMSDF безпрецедентен оперативен ударно-ударен потенциал.

Японските военни кораби понастоящем са насочени към въздушна отбрана и противоподводна война, но ракетите Tomahawk и F-35 ще предоставят възможност за нанасяне на удари по сухоземни цели дълбоко в границите на вражеската страна. Японските кораби не са разполагали с такива относителни офанзивни способности от 1945 г. В комбинация с американската система за насочване Aegis, разрушителите на JMSDF ще разполагат с много по-балансирани способности, разширявайки потенциала си в евентуална война в Индо-Тихоокеанския регион.

Япония се присъединява към Обединеното кралство, Австралия и Нидерландия като единствените държави извън САЩ, които разполагат и използват ракетната система Tomahawk. Този ход демонстрира разширяващата се и жизненоважна роля на Япония в противодействието на възхода на Китай в Индо-Тихоокеанския регион и нарастващата заплаха от китайската народна освободителна армия (PLAN) като мощна морска сила.

Модернизация на Tomahawk

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на 400 ракети Tomahawk на Япония през ноември 2023 г. Сделката на стойност 2,35 милиарда долара беше финализирана през следващата година. Първите 200 ракети Tomahawk ще бъдат от типа Block IV, способни да пренасят бойна глава с тегло 1000 паунда на разстояние от почти 1000 мили. Те разполагат с възможност за промяна на курса по време на полет и могат да кръжат на място, за да поразят подходящи цели, използвайки инфрачервения си търсач. 200 ракети Tomahawk от серия Block V също са в процес на доставка, с дългообхватни противокорабни способности и подобрени характеристики за оцеляване.

Позовавайки се на съображения за сигурност, японските власти преместиха доставката с една година напред, след като първоначалната сделка беше планирана за фискалната 2026 година. Очаква се всички ракети да бъдат доставени до края на март 2027 г., като първите ще пристигнат на борда на „Чокай“ тази година. Батерията от 90 вертикални пускови системи Mk 41 на кораба вече е съвместима с модификацията Tomahawk.

Chokai проведе тренировка по зареждане с ракети на 26 септември, преди да отпътува от военноморската база Йокосука за Сан Диего. Корабът ще претърпи необходимите модификации и обучение на екипажа в Сан Диего до септември 2026 г. Учения с бойна стрелба са планирани за лятото на 2026 г., за да се тестват уменията на екипажа и готовността на кораба.

Япония също разработва наземни системи за крилати ракети с дълъг обсег в отговор на заплахата от Китай и Северна Корея. И двете държави са способни да ударят американски и японски бази на островната държава, ако избухне война. Японската способност да отвърне на удара може да бъде значителен възпиращ фактор за ранните превантивни удари, които много стратези предвиждат. Американски ракети Typhon със среден обсег са разположени в Япония междувременно.

Притежаването на системи както на сушата, така и на море прави тази възпираща способност много по-гъвкава и ефективна, особено ако ракети „Томахок“ или други офанзивни ракетни системи бъдат разположени на подводни сили. Всички 21 действащи подводници на Япония могат да бъдат модифицирани за ракети Tomahawk. Япония планира да оборудва по-новите атакуващи подводници от клас „Тайгеи“ с вертикални пускови тръби за по-голяма мощност и залпов огън.

Япония, заедно с Австралия, се превърна в основен партньор в индо-тихоокеанската стратегия на САЩ. Оборудването на японските кораби с ракети Tomahawk демонстрира ангажимента на Япония и колко сериозно Япония възприема заплахите от Китай и Северна Корея. Одобрението на сделката от страна на САЩ също показва колко важно е станало участието на Япония. Силни и готови съюзници в Западния Тихи океан ще бъдат от жизненоважно значение за интересите на САЩ в лицето на китайския експанзионизъм. Гордата военноморска традиция на Япония, датираща от 1890-те години, е добре дошло допълнение като един от тези съюзници.