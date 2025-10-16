Във Франция дори Айфеловата кула се бори да се издържа

Тя доминира над силуета на Париж, но тези 36,10 евро, които са нужни, за да се стигне до върха на Айфеловата кула, са твърде много за Ивон Мартенс, холандска туристка, посещаваща Париж със семейството си.

„Доста е скъпо“, признава тя, докато седеше в подножието на паметника с 48-годишния си зет Боб Крегтинг, докато дъщеря ѝ и внукът ѝ се качваха с превоз до върха. „Мисля, че 20 евро биха били разумна цена“.

Малък е обаче шансът желанието ѝ да се изпълни. Общинският съвет на Париж, който е собственик на кулата, е увеличил цената на входния билет с около 18% от миналата година и се твърди, че обмисля ново увеличение след разкритието, че 136-годишният паметник е "на червено".

Доклад на Сметната палата, най-висшата одитна институция на Франция, посочва, че кулата, построена от инженера Гюстав Айфел, е загубила 8,5 милиона евро миналата година и се очаква да има дефицит от 31 милиона евро до 2031 г.

„Това е един от най-посещаваните паметници в света. Как е възможно да губи пари?“, попита Паскал дьо Ла Тур дю Пин, водеща в радиостанцията RMC. „Това е потресаващо.“

Одиторите обвиняват мениджърите, че са подценили значително разходите за обновяване на конструкцията, която се състои от 180 000 метални пръта и 2,5 милиона болта. Те също така поставят под въпрос условията, на които се радват 441 служители, които са щедри дори по стандартите на френския публичен сектор. Техните привилегии включват бонус за това, че стоят у дома по време на официални празници.

Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), общинската компания, която управлява кулата, не е изцяло виновна за бъркотията, според доклада. По време на карантината заради COVID, градът е засегнат от загуба на приходи в размер на 149 милиона евро и все още се опитва да запълни финансовата дупка.

В същото време Ан Идалго, социалистическият кмет на Париж, която наблюдава нарастването на дълга на града до 9,3 милиарда евро, се опитва да извлече от туристическата атракция всичко, което може. Таксата за лиценз, платена от SETE на общината, се е увеличила от 8,1 милиона евро през 2019 г. до 38,7 милиона евро миналата година.

И все пак са допускани грешки, според одиторите. През 2018 г. например управителите са поръчали пребоядисването на кулата за 20-ти път от откриването ѝ през 1889 г. Те са смятали, че работата ще струва 50 милиона евро. Всъщност цената е била 142 милиона евро. През 2018 г. те са заделили 32 милиона евро за обновяване на асансьора в северната кула. ​​Окончателната сметка беше 58,3 милиона евро.

Съдът продължи, като подчерта увеличението на разходите за персонал от 25,9 милиона евро през 2019 г. до 32,3 милиона евро миналата година. Средната годишна заплата е 72 317 евро, според доклада, и дори неквалифицираните работници печелят 49 032 евро годишно, включително бонусите. Одиторите заявиха, че те са в по-добро положение от работниците по летищата и в болниците, които имат подобни часове на работа и квалификация.

Тези, които работят на официални празници, получават бонус, който утроява обичайната дневна ставка. Но тези, които не работят на официални празници, също са добре третирани. Те получават бонус, който удвоява стандартната ставка.

Първоначално длъжностните лица се надяваха да компенсират нарастващите разходи, като продават повече билети.

Първоначалният план беше да се привлекат 7,4 милиона посетители през 2031 г., в сравнение с 6,3 милиона миналата година. Но с настроенията срещу масовия туризъм в Париж, амбицията беше намалена и целта сега е да има 6,6 милиона посетители след шест години.

Вместо това, 330-метровата кула е повишила цените. Аника Тайсен, 48-годишна посетителка от Золинген в Западна Германия, казва пред The Times, че разбира защо. Посочвайки стъклените бариери, монтирани около паметника, тя допълва:

„Когато видите цялата охрана тук, а също и колко много има за боядисване, можете да разберете защо таксуват това, което правят.“

Възможно е да предстоят допълнителни увеличения. Вестник „Le Parisien“ например твърди, че Айфеловата кула остава на добра цена в сравнение с кулата Бурдж Халифа в Дубай, която таксува до около 150 долара за качване до 148-ия етаж, или с Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, където може да струва около 100 долара за достигане до върха.

Общинският съвет на Париж заяви, че обмисля „модификация“ на цените.