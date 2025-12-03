Десетки камиони са блокирани у нас, полицията спира автомобилите към Кулата

Полицията спря движението на всички автомобили към Кулата заради стачката на гръцките фермери, които блокираха пътя малко преди Промахон.

На около километър преди границата служители на полицията спират всички превозни средства, като тежкотоварните камиони изчакват в аварийната лента на автомагистрала "Струма", а повечето от леките автомобили се връщат, предаде БНР.

Преди самата граница има служители на "Гранична полиция", които също обясняват на пътуващите, че от гръцка страна движението е блокирано с трактори от стачкуващите фермери в южната ни съседка. Тежката техника е стигнала до рамките за плащане на пътна такса.

Десетки камиони са блокирани на наша територия.

Преди минути шофьори на камиони се обадиха на свои колеги, които чакат тук на "Кулата", че пътят към ГКПП Илинден - Ексохи също е затворен. Предстои да се провери това от официални източници.