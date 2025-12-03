Борисов в Instagram: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна видео послание в Instagram, в което говори за коалиционните си партньори, евентуални предсрочни избори, еврозоната и Шенген.

“Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ, а и всички, разбира се, които искат България да се развива”, започва изявлението си Борисов.

"Много са ми важни коалиционните партньори - ние сме научени в няколко поред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера е, че на първо място стоят интересите на ГЕРБ”, каза още лидерът на партията.

Като основни и важни моменти Борисов очерта влизането в Шенген и еврозоната.

“Сега ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората. Това, което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява”, каза Борисов по повод масовия протест.

“Повече никой няма да се катери по ГЕРБ! Който иска да управляваме, ще управляваме по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори” категоричен е Борисов.

“Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва, но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървим напред”, завърши лидерът на ГЕРБ.