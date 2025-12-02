Желязков: Правителството видя какво казаха гражданите, които протестират

Коалицията внесе проекторешение за оттеглянето на трите бюджета за догодина - държавния, социалния и на здравната каса.

"С колегите от коалицията имахме сериозен политически разговор. Днес правителството взе решението да оттегли, съгласно процедурата, проектите на закон за държавен държавния бюджет и двата бюджета на здравната каса и общественото осигуряване. Тъй като тези проекти са минали първо гласуване, трябва решение на Народното събрание. Предполагам, че в утрешния ден ще бъде взето такова решение. Това означава нова бюджетна процедура", обясни на брифинг премиерът Росен Желязков.

По думите му новата бюджетна процедура ще отнеме "толкова време, колкото е необходимо, за да бъдат разгледани всички предложения, които са постъпили от социалните партньори и от политическите сили".

"Ние ще направим необходимото дебатът относно бюджета да бъде консенсусен. Да бъдат взети всички възможности, които българската икономика дава. Да се чуят гласовете на работодателите, да се вземат предвид гласовете на синдикатите, за да бъдат гарантирани социалните и икономически права на българските граждани", допълни Желязков.

Премиерът изброи и какви мерки ще бъдат взети:

ще бъде премахнат автоматизмът на работните заплати в публичния сектор

ще бъде преразгледан въпросът с данък девидент

ще бъде преразгледан въпросът със социалните осигуровки и увеличението от 2%

ще бъдат отменени всички предложения всички теми, които събуждат притеснение - концесия на тотото, придобиването на "Лукойл" и др.

Дебатите ще бъдат публични.

"Сигурно се питате откъде, при запазването на социалните разходи, ще дойдат приходите. Ние ще преразгледаме внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната, регионалното развитие и транспорта", обяви Желязков. "Това е необходимо, за да може и политически, и социално икономически, да влезем в 2026 година със закон за държавния бюджет."

Възможно е да влезем и с удължителен бюджет, отбеляза премиерът

"Вчера правителството видя какво казаха гражданите, които протестират. Една от причините да бъде оттеглен бюджета, е тази. Аз съм протестирал 90-та година, 96-година и подкрепям тези хора. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна, за търсенето на повече диалог, толерантност и хармония в заимоотношенията в обществото. Това е видимо протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България", заяви Желязков.

Той бе категоричен - правителството няма да подава оставка

"Следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на еврото не е даденост", отбеляза Желязков. "Не трябва през последните няколко седмици да се провалим в това. Нищо не е даденост. Знаем от много месеци, че декември ще бъде най-трудният политически месец със социално напрежение."

Премиерът коментира и провокациите, като заяви, че те не са имали нищо общо с протеста и са имали за цел само да го окървавят. Той похвали действията на полицията, че не е провела насилствени арести.

"Тези погроми нямат нищо общо с протеста на младите хора. Дори с протеста на тези, които имат политически искания. Този протест не беше партиен, въпреки че се опитват политечски фракции да го яхнат."

Проекторешение подписано от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН. Няма подпис от четвъртата партия, подкрепяща правителството - ДПС.