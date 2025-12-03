IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гражданите

Днес депутатите отказаха да се проведе референдум за еврото

03.12.2025 | 16:30 ч. Обновена: 03.12.2025 | 16:31 ч. 80
Снимка: БГНЕС

"Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите". Това пише в позиция от президентството, изпратена до медиите.

"Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона", пише още в позицията.

Тя идва в отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум.

Тагове:

референдум Румен Радев президентство
