Бойко Борисов с кратък коментар: Или застанете до ГЕРБ, или избори

02.12.2025 | 22:58 ч. Обновена: 02.12.2025 | 22:59 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Бойко Борисов излезе с първи коментар след мащабните протести в София и в страната във вчерашния ден.

Негов цитат се появи на фейсбук страницата на партия ГЕРБ, като набързо бе подет и от негови съпартийци. 

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", заяви Бойко Борисов.

В рамките на деня от ГЕРБ се въздържат от коментари за протеста в София, исканията за оставка на кабинета и разбития клуб на партията. Пред камерите застанаха единствено младежите на партията.  

бойко борисов герб
