Асен Василев: Кабинетът "Желязков" не подава оставка, ще му помогнем

ПП-ДБ ще внесе вот на недоверие срещу правителството в петък, след като днес премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подава оставка.

"Следващата седмица, по време на дебатите на вота, ще има още по-голям протест", заяви лидерът на ПП Асен Василев във видео в социалните мрежи.

"Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1-ви декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децат ни", каза Василев.

"Преди малко Росен Желязков съобщи, че нямало да подават оставка. Ще им помогнем. В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът на недоверие, ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем "Стига", каза Асен Василев.