IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Назарян „размрази“ искането на Радев за референдум за еврото

Предшественичката й Киселова го върна към президентската иниституция

03.12.2025 | 07:30 ч. 48
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

Президентският референдум за еврото влиза в комисии. Това е станало след като председателката на парламента Рая Назарян го е разпределила за обсъждане в няколко комисии. Датата на решението е 28 ноември.

Разпореждането на Назарян референдумът да бъде задвижен през комисиите е дошло в петък следобед, в края на работната седмица.

За разлика от Назарян, предшественичката й Наталия Киселова го върна към президентската иниституция, определи го като противоконституционно и отказа да допусне до зала обсъждането му по същество. Някои виждат в това решение едно от основанията за освобождаването й от поста.
По искане на президента, Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма правомощия да се произнася еднолично за национален референдум. че го връща на президентската институция, защото самият въпрос е противоконституционен.  Съдиите се произнесоха само по този казус, без да влязат в темата по същество.

Въпреки че решението е за председатели на парламента по принцип, Радев твърди, че то има ретрокативно действие и сега парламентът трябва да се произнесе. Управляващите обаче до скоро твърдяха, че това няма как да стане, защото през май искането на президента за референдума е оставено без разглеждане и "процедурата по внесеното предложение е приключила и няма предложение, което да се разглежда от Народното събрание". /24 часа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

назарян радев референдум еврото
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem