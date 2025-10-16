Мамо, не искам да умра... Жена заляла себе си и сина си с керосин и подпалила кухнята

Майка в Австралия беше осъдена на четири години и осем месеца затвор, след като поляла себе си и 7-годишния си син с керосин и подпалила кухнята си – действие, което съдът определи като "акт на отчаяние“.

На 14 октомври (вторник) 36-годишната Рита Хатри се изправи пред Върховния съд на щата Виктория, където получи присъдата си, съобщават Herald Sun, The West Australian и People.

Първоначално срещу нея беше повдигнато обвинение в опит за убийство, но то бе свалено, след като Хатри се призна за виновна в „безразсъдно поведение, застрашило живота на сина ѝ“.

На 26 юни 2024 г. Хатри купила около 8 литра керосин, след като прибрала момчето от училище в Мелбърн. След вечеря тя предложила да „играят игра“, съблякла се по бельо и поискала и синът ѝ да направи същото. После ги заляла с керосин и подпалила дрехите си и постелка в кухнята. Тя настоявала детето да застане до огъня, но то успяло да избяга и да повика помощ.

В телефонния разговор с полицията момчето е чуто да моли: „Мамо, спри“; „Не прави това“; „Мамо, не искам да умра.“

След това тя прекъснала разговора.

Детето избягало навън и умолявало случаен минувач да извика полицията, докато майка му се опитвала да го дръпне обратно в къщата с думите: „Какво, по дяволите, правиш, защо ми го причиняваш?“

Пристигналите служители на реда я чули да казва, че „няма за какво повече да живее“.

Съдия Джеймс Гортън определи поведението ѝ като "ужасяващо" и похвали момчето за „забележителна смелост“.

„Трудно е да си представим по-травматично преживяване за дете на тази възраст, отколкото собствената му майка да го кара да участва в действия, които носят риск от болезнена смърт или сериозни наранявания“, каза той.

За щастие, момчето е оцеляло без изгаряния, но било прието в болница заради кожни увреждания от керосина.

В съдебната зала стана ясно и че докато е била в ареста, Хатри се е опитала да повлияе на показанията, като инструктирала настойника на сина си да убеди детето да представи инцидента като „нещастен случай“.

Съдът отчете, че по време на деянието тя е била в „сериозен личен стрес“ – вторият ѝ брак се разпадал, спонсорската ѝ виза била отменена, нямала доходи и семейна подкрепа в Австралия. Хатри се преместила в Мелбърн през август 2023 г., след като се запознала онлайн с втория си съпруг, но след раздялата той оттеглил визата ѝ.

Въпреки тежките обстоятелства, съдията подчерта, че тя не е поела пълна отговорност за действията си. Хатри няма право на условно предсрочно освобождаване заради визовия си статут и вероятно ще бъде депортирана в Индия след излежаване на присъдата.

В момента синът ѝ живее с баща си в Абу Даби.