Новини

Съдят 18-годишният, запалил умишлено храсти край кв. "Кръстова вада"

П. Д. запали над 20 дка храсти с имуществена значима стойност

25.08.2025 | 16:38 ч. Обновена: 25.08.2025 | 17:54 ч. 4
БГНЕС

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече 18-годишния П. Д. за умишлен палеж по чл. 330, ал. 2 НК и постанови да бъде задържан за срок до 72 часа, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението спрямо него е за това, че на 24.08.2025 г. около 15,00 ч. в гр. София, кв. “Кръстова вада“, на около 150 метра от ул. “Мичман Тодор Саев“ № 27, запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара. Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили. 

Досъдебното производство е образувано на 24.08.2025 г. и е водено от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП, а разследването по случая продължава. 

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия. / БТА

Кръстова вада храсти пожар заподозран СГП
