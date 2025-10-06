IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж запали линейка на паркинг на здравно заведение, задържаха го

Нанесени са материални щети на превозното средство

06.10.2025 | 13:44 ч. 12
БГНЕС

55-годишен мъж запали линейка на паркинг на здравно заведение в Казанлък. Полицията вече го е задържала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. В резултат на палежа са нанесени материални щети върху превозното средство. 

Инцидентът е от 4 октомври сутринта, когато е получен сигнал за гореща линейка. Автомобилът е бил изгасен от служители на здравното заведение. При проверка на място е установено, че в резултат на пожара е обгорял преден капак, пластмасова кора под капака, деформирано е  арматурно табло на автомобила и се е счупило предно панорамно стъкло. Извършен е оглед на местопроизшествието.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители извършителят е установен и е задържан за срок до 24 часа. / БТА

гореща линейка Казанлък полиция задържан
