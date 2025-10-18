Жители на Търново искат компенсации заради мътна вода

Мътна вода с примеси тече от чешмите на жителите на Велико Търново осми пореден ден. Проблемът дойде след обилните валежи, продължили дни, като подаваната вода от питейния язовир "Йовковци" е с лошо качество. В резултат през изминалата седмица рязко скочи търговията с бутилирана и минерална вода в района.

От седмица Никола Боева купува минерална вода за пиене и готвене за тричленното си семейство. Изчислява, че месечно това ще ѝ струва около 120-140 лева. Споделя, че освен за пиене, използват минералната вода и за готвене.

“Само се къпем с мътна вода. Минерална вода купуваме от най големите бутилки, почти на всеки два дни купувам. Трябва да ни облекчат разхода за кубик вода заради недоброто качество на водата, която ползваме", категорична е Боева пред Bulgaria ON AIR.

Позицията на ВиК

От водното дружество, което доставя питейна вода от язовир "Йовковци" на над 250 хиляди жители, заявиха, че поголовна сеч в района на язовира е причина за ерозия на кални маси и замътняването му.

"Мръсна вода от десет дена тече. Редно ли е да плащаме на ВиК", пита Росен Колев.

РЗИ за пробите на водата

От 10 октомври Здравната инспекция във Велико Търново следи водата по показатели безопасност за здравето и мътност. Пробите на вода от петък регистрират значително подобряване по показател "мътност".

"От петък, когато се промени водата, ние я следим на около час. Установяваме, че тя е неприемлива за потребителите, но няма да има неприятни последици за здравето", обясни Евгения Недева от РЗИ.

От ВиК "Йовковци" заявиха, че след предприетите мерки по пречистването на суровата вода, се очаква тя да се избистри, както и че нямат методика за преизчисляване на сметките на абонатите си за периода.

