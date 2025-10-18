IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Трима загинаха при взрив в завод за експлозиви в Русия

Инцидентът е от град Стерлитамак, има и ранени

18.10.2025 | 14:45 ч. 9
Pixabay

Pixabay

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви “Авангард“ в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров в приложението “Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.

Спешните служби съобщиха, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.

Заводът “Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат “Ростех“.

Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон. Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия взрив загинали завод за експлозиви
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem