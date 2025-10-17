Виктория Бекъм не иска да се събира със "Спайс гърлс", защото не може да пее

Виктория Бекъм окончателно е обърнала гръб на идеята за ново събиране на "Спайс гърлс" (Spice Girls) – макар че признава, че мисълта е доста изкушаваща. Най-големият ѝ проблем? Не може да пее!

В ново интервю за "Andy Cohen Live" по SiriusXM, в разговор с Анди Коен и Джон Хил, "Пош Спайс" призна, че вече не иска да излиза на сцена с останалите момичета – Мелани Браун, Мелани Чизхолм, Ема Бънтън и Джери Халиуел. И все пак, добавя, че идеята си остава примамлива.

„Най-големият ми проблем е, че мисля, че вече не мога да пея… а и никога не съм била особено добра“, казва Виктория с усмивка, демонстрирайки, че е най-суровият си критик.

Последното ѝ официално появяване със "Спайс гърлс" беше на закриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, пише TMZ.

За радост на феновете, през 2024 г. петорката отново се събра на сцената – този път на 50-ия рожден ден на Виктория в Лондон, където направиха импровизирано изпълнение на "Stop" и "Mama".

Но изглежда, че Бекъм е доволна събирането да остане само в рамките на онзи бляскав клуб, който приюти личния ѝ празник.