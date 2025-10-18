IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лошото време в Гърция продължава и утре

Властите предупреждават за наводнения

18.10.2025 | 14:05 ч.
Гръцките власти предупреждават за проливни дъждове и опасност от наводнения днес и утре. От Гражданската защита информират, че в следващите 24 часа проливни дъждове обхващат почти цялата страна с опасност от наводнения, съобщава БНР.

В Северна Гърция се запазва мрачното време, но спират днес дъждовете, съобщават синоптиците. Силен вятър и проливни дъждове днес завладяват района на Пелопонес.

Властите предупреждават за внимателно шофиране и по възможност да се избягва пътуване. В Солун и Атина ще вали през целия ден, но не се очакват проблеми с пътния трафик. Няма наводнени пътни участъци, информират от Пътна полиция.

В Крит и Цикладските острови дъждовете спират, но има рискови участъци за пътуване.Трафикът се отклонява по обходни маршрути.

Възстановен е трафикът на фериботи за днес. Проблеми със силни морски бури се очакват утре, което може да се отрази на морския транспорт.

Преди отпътуване се свържете с пристанищните власти, препоръчват транспортните компании.

